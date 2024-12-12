9 человек представят Подмосковье в финале Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В число 140 финалистов из 52 регионов страны вошли девять участников из Московской области. В феврале 2025 года они отправятся в Москву, где поборются за звание победителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди подмосковных финалистов — представители самых разных сфер. Евгения Минина, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 2 города Клин, Наталья Северова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого языка МГИМО из Балашихи, и Татьяна Афонина, тренер школы Добро.Университет из Долгопрудного, представили лекции по темам культуры и искусства. Истории и сохранению исторической памяти были посвящены выступления Станислава Аманова, преподавателя истории Технологического колледжа № 24 из Балашихи, и Николая Овденко, учителя лицея № 8 городского округа Электросталь, лауреата премии министерства просвещения РФ.

Тему медиа, коммуникаций и цифровой грамотности раскрыла Надежда Олейникова, эксперт по личному бренду и руководитель PR-блока в комитете по развитию женского предпринимательства «Опора России». Педагогике, наставничеству и образованию посвятили свои лекции Дарья Антонова, учитель русского языка и литературы из Красногорска, и Любовь Потапова, учитель начальных классов химкинской школы № 29. Павел Ильин, врач-кибернетик и председатель московского отделения Российского общества первой помощи, представил лекцию на тему семейных ценностей.

Финалисты прошли отбор на окружном этапе, который проходил онлайн с 25 ноября по 5 декабря. Участники выступали с авторскими лекциями перед Экспертным советом, куда вошли представители 14 сфер, включая науку, искусство и спорт.

Для подготовки к финалу участники получат доступ к курсу «Секреты спикера с Ниной Зверевой» на платформе «Знание.Академия». Победители конкурса войдут в региональные команды лекторов Общества «Знание», получат 250 тысяч рублей на продвижение просветительского контента, а также партнерские призы.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.