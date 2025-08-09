9 августа в России отметят День окончания Ленинградской битвы

Каждое 9 августа в России отмечают День воинской славы — День окончания Ленинградской битвы. Она шла с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.

Ленинградская битва была одним из важнейших военно-стратегических событий Великой Отечественной войны. Дата увековечивает подвиг защитников региона.

Командование фашистов мечтало о том, чтобы захватить Ленинград. В Берлине считали, что это важный экономический, политический и стратегический центр Советского Союза.

При этом немцы хотели не просто оккупировать город, а уничтожить его. Если бы СССР утратил Ленинград, то северные районы государства оказались бы изолированы, а Балтийский флот остался без базы.

Покорить город на Неве у фашистов не получилось. Армия и мирные жители продержались целых 1127 дней в условиях блокады. Для войск фашистов Ленинград оказался непреступной крепостью.

Город на Неве позволял отвлекать примерно 20% войск фашистов на Восточном фронте. Там же была остановлена и вся армия Финляндии. Благодаря этому противник не смог перебросить солдат на остальные участки фронта.

После освобождения Ленинграда от фашистской блокады и организации некоторых успешных операций зимой 1944 года СССР были организованы наступательные операции.

9 августа 1944 года командующий Карельским фронтом генерал армии К. А. Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции. Он был завершающим этапом Ленинградской битвы. Поэтому 9 августа и стало датой окончания сражения.

В ходе действий СССР удалось снять блокаду Ленинграда, освободить Псковскую, Ленинградскую, Новгородскую области, Карелию. Противника получилось вытолкнуть вглубь Финляндии.