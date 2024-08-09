9 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, День памяти жертв атомного удара в Нагасаки, Всемирный день книголюбов и День памяти великомученика и целителя Пантелеимона.

День воинской славы России

Сегодня отмечается День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. Это произошло в 1714 году. Сам праздник учредили 13 марта 1995 года.

Морская битва произошла севернее финского полуострова Гангут 7 августа. Сражение считается одним из ключевых времен Северной войны.

В этот день российское царство победило. Шведы потеряли 10 кораблей, 361 человек погиб, 237 попали в плен.

Всемирный день книголюбов

История праздника началась с учреждения Национального Дня книголюбов США. Со временем он распространился на весь мир. Теперь каждое 9 августа отмечают Всемирный день книголюбов.

В эту дату поздравляют всех, кто так или иначе связан с искусством. Всемирный день книголюбов отмечают сотрудники типографий, издательств, а также творческие люди — поэты и писатели.

День памяти жертв атомного удара в Нагасаки

Соединенные Штаты 9 августа 1945 года нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. Ее сбросил американский бомбардировщик Б-29.

Из-за той бомбардировки ранения получили от 60 до 80 тыс. человек. Мощность взрыва составила 21 килотонну. Также во время той атаки 14 тыс. домов в Нагасаки были уничтожены.

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

В этот день христиане вспоминают великомученика Пантелеимона. У православных он считается покровителем всех воинов.

Великомученик жил в городе Никомедия. Его отправили в языческую школу, после которой он обучался врачебному делу. Когда отец умер, Пантелеимон начал помогать больным людям. Он бесплатно оказывал медицинскую помощь. Не боялся помогать даже осужденным в тюрьмах.

Именины

В этот день именины празднуют Наум, Герман, Кирилл, Анфиса, Климент, Платон, Николай, Константин и Иван.