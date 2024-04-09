9 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день топ-менеджера. В России в этот день император Петр I подписал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».

Международный день топ-менеджера

Международный день топ-менеджера отмечается ежегодно во второй четверг апреля. В праздничных мероприятиях участвуют руководители высшего звена компаний: финансовые, коммерческие, технические директоры, консультанты, начальники отделов.

Также праздник считают своим выпускники профильных учебных заведений, бизнес-тренеры и учредители предприятий.

Праздник учредил оргкомитет XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления». Он же и постановил отмечать его с 2009 года. Цель праздника — подчеркнуть роль топ-менеджеров в создании успешных компаний и прогрессе общества.

В этот день выдающимся управленцам вручают почетные грамоты и дипломы. Также сегодня проводят различные тренинги, занятия по обмену опытом и повышению квалификации.

Матрена Настовица (Полурепица)

Матрона Солунская, которую вспоминают в этот день, жила в Салониках в III–IV вв. и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала ее к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно ходила в церковь. Однажды Павтила узнала об этом и приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок дома.

На Руси Матрене (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Еще настовицами называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались домой из теплых краев.

В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду.

Указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве…»

9 апреля 1699 года царь Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». По нему жители столицы не должны были выбрасывать мусор на улицы, а обязаны следить за чистотой дворов и мостовых. Отходы по указу вывозили подальше за пределы города и засыпали землей.

«Тех, кто нарушит закон, ждало наказание: „Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание — битье кнутом, да с них же взята будет пеня», — говорилось в указе.

При Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать урны. А москвичи, опасаясь обещанного наказания, стали мусорить гораздо меньше.

Именины

Сегодня именины отмечают Ян, Эммануил, Павел, Макар, Иван, Александр и Матрена.​