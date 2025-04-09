9 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День китайского миндального печенья, День единорога, День финского языка или День Микаэля Агриколы, а также День работников клининговой сферы.

День китайского миндального печенья

Праздник отмечается каждый год 9 апреля. В этот день людям предлагается угостить себя и близких этим лакомством, основой которого является сладковатый миндаль. Согласно китайской медицине, этот орех снимает спазмы и обладает противовоспалительным свойством. Из него часто готовят и другие блюда, например, миндальное молоко или чай.

Это печенье — часть китайской и более знакомой традиционной западной кухни. При чем свою популярность оно обрело всего за один век. До начала ХХ века никто о нем даже не слышал.

День единорога

Это самое популярное мифическое животное. Оно выглядит как лошадь с рогом на лбу. Особое значение этот праздник имеет в Шотландии, где единорог является национальным животным. При этом есть сообщения от людей, которые утверждают, что видели это существо в реальности. Они даже упоминаются в Библии.

ХХ век расширил обитание единорогов. В 1990 годах появилась пародийная религия, в которой поклоняются Невидимому розовому единорогу. Он олицетворяет веру людей разных конфессий в парадоксальное. Особенно эта религия понравилась всем атеистам.

День финского языка или День Микаэля Агриколы

Этот праздник в Финляндии не является выходным, но повсюду поднимают национальные флаги. Также 9 апреля 1557 года умер великий просветитель Микаэль Агрикол. Именно он является создателем письменного финского языка.

Этот день в школах и учебных заведениях Финляндии отмечается семинарами, лекциями и конкурсами. В библиотеках проводят конференции и чтения. К памятнику Агриколе и месту его кончины приносят цветы.

День работников клининговой сферы

Этот праздник в России посвящен всем, кто наводит порядки и чистоту: уборщицам, дворникам, работникам прачечных, мойщиками окон и так далее. Более того, клининг как самостоятельная отрасль особенно активно развивается в стране в последнее время. Неофициальный день клинера был поддержан работниками отрасли в Нижнем Новгороде.

При этом дата выбрана в честь указа Петра I от 9 апреля 1699 года о поддержании чистоты на улицах Москвы. В документе были и штрафы за нарушения порядка и чистоты, в том числе в виде телесных наказаний.

Именины

Ян, Эммануил, Павел, Макар, Иван, Александр, Матрена.