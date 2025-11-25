89 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 17 по 21 ноября в Московской области состоялось 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 225 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,5 человека на лот. По некоторым лотам количество заявок значительно превышает средние показатели, что говорит о стабильном интересе к земельно-имущественным торгам в Подмосковье. Например, в аукционе по аренде земельного участка под ИЖС в Одинцовском округе боролось 16 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко! Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на Едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.