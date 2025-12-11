89 предпринимателям из Подмосковья грозят штрафы за продажу алкоголя

С начала зимы в регионе провели плановые контрольные мероприятия в сфере розничной торговли алкогольной продукцией. Cотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления проверили 22 торговых объекта в Люберцах, Котельниках и Пушкино, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлено 8 нарушений правил продажи алкоголя. В 4 торговых точках деятельность была прекращена, в 2 отсутствовало подключение к ЕГАИС. Одно из нарушений зафиксировано вблизи образовательного учреждения (запрещена продажа алкоголя в менее чем 100 метрах), два — в нестационарных торговых объектах (продажа алкоголя запрещена), пять — в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу ограничения, установленные Законом Московской области от 17 февраля 2025 года. Введен запрет на выдачу и продление лицензий торговым объектам, входы и выходы из которых расположены со стороны внутренних дворов многоквартирных домов. Исключение составляют только магазины, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части либо во встроенно-пристроенных помещениях к МКД. Устранение нарушений держится на контроле.

Помимо этого, выдано 89 предостережений предпринимателям за несвоевременную сдачу декларации об обороте алкоголя. Нарушение сроков или недостоверность данных (просрочка, искажение, неполнота) ведет к административной ответственности по статье 15.13 КоАП РФ, штрафам до 100 тысяч рублей для организаций.

В ведомстве отметили, что контроль за оборотом алкогольной продукции в регионе продолжается в плановом режиме. Особое внимание уделяется соблюдению зональных ограничений и правил розничной продажи. Совместная работа с органами местного самоуправления позволяет оперативно выявлять нарушения, изымать продукцию и принимать меры для обеспечения правопорядка в потребительской сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.