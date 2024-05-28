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88 млн вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с запуска системы

На территории региона система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» была введена в опытную эксплуатацию 1 июня 2015 года. С тех пор ежедневно операторы принимают порядка 35 тыс. вызовов от жителей и гостей области, которым требуется помощь, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

За почти 9 лет на номер «112» в Подмосковье поступило свыше 88 млн вызовов.

Среди всех обращений значительная часть — это справочные, направленные в другие регионы, психологические, лингвистические, вызовы от лиц с ограничениями по слуху и речи и другие.

Самым популярным способом обращений в подмосковную систему-112 остается телефонный звонок, на втором месте мобильное приложение «112 МО». Связаться с операторами 112 можно также при помощи СМС-сообщения, используя оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС или посредством чат-бота.

Среди важных показателей службы спасения Подмосковья отмечается сокращение времени опроса заявителя, что существенно уменьшает время приезда экстренных служб на вызов.

На сегодняшний день система-112 — это свыше 500 объектов по всей Московской области, более 3,8 тысячи операторов 112 и диспетчеров экстренных оперативных служб.

Служба спасения функционирует 24 часа, 7 дней в неделю.

Развитие, содержание и эксплуатация Системы-112 проводится в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.