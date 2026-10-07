87-летняя воспитательница из Нижнего Тагила рассказала о судьбах учеников

Юлия Кузьминична Мылтасова, бывшая воспитательница интерната для глухих и слабослышащих детей в Нижнем Тагиле, в 87 лет поделилась воспоминаниями об учениках, сообщает tagilcity.ru .

Мылтасова отвечала за порядок в классах и спальнях, дежурства, домашние задания и безопасность детей. Однажды вечером она преградила путь агрессивному подростку, который пытался пройти в девичью спальню. Он вернулся к мальчикам.

Другой воспитанник пришел на занятие в необычном состоянии. Позже выяснилось, что он употреблял наркотики. Запомнился ей и Димка Прохоров: он отказывался дежурить и хлопал дверями. После одного такого отказа воспитательнице пришлось самой мыть класс.

Особенно тяжело Мылтасова вспоминает ученика, которому к последнему году обучения было около двадцати лет. Он рано потерял родителей, затем бабушку; из близких осталась тетя. Воспитательница убеждала его не пить алкоголь, пока он учится, и объясняла, что тетя переживает за его будущее.

Через год после выпуска молодой человек умер. По словам Мылтасовой, причиной стала передозировка наркотиками. До смерти он успел получить квартиру в Артемовском как выпускник, фактически оставшийся без семьи.

«Я за него молюсь, чтобы у него там было хорошо», — сказала Юлия Кузьминична.

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