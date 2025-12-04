865 предприятий по переработке мусора начали взвешивать отходы

На площадке Координационного центра Правительства Российской Федерации прошел штаб по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Главный вопрос — передача данных с постов весового контроля. Ее наладили 865 объектов по обращению с отходами. Это 70,84% всех предприятий, передает пресс-служба компании.

«В федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) внесена информация о 1221 действующем объекте обращения с ТКО. Большинство из них передают данные с весов. Без полной и своевременной фиксации объемов невозможно эффективно планировать вывоз, понимать реальную нагрузку на инфраструктуру и предотвращать серые схемы», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

По итогам недели в «зеленой зоне» — 75 регионов, там передача данных превышает 50%. В 27 регионах передача данных составляет 100%. В «зеленую зону» вошли Омская область и Республика Саха (Якутия). В «желтой зоне» — 7 субъектов (20–50%). В «серой зоне» остались Дагестан и Тыва. В «красной зоне» — Магаданская область.

«Передача данных влияет на качество услуг и прозрачность отрасли. Государственная информационная система учета ТКО помогает видеть реальные объемы отходов, исключает манипуляции и обеспечивает стабильную работу регионов», — добавили в пресс-службе РЭО.

Регионам в «красной» и «серой» зонах рекомендуют усилить контроль за передачей данных.