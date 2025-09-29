85% жителей Московской области гордятся тем, что являются гражданами РФ

Результаты опроса, проведенного MAGRAM MR, показывают, что абсолютное большинство жителей Подмосковья гордятся принадлежностью к своей стране. Среди пожилых респондентов таких еще больше – 88%.

Участников опроса спрашивали: «Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы согласны или не согласны со следующим суждением: “Я горжусь тем, что являюсь гражданином России”?».

Методология исследования: комбинация методов – онлайн-опрос и телефонный опрос, размер выборки – 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, даты проведения – 27-29 мая 2025 года.

MAGRAM MR – независимое исследовательское агентство полного цикла, создано в 1997 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C на территории России и зарубежных государств.