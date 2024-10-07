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8,5 тыс. мальков сазана выпустили в озера Шатуры. Вырастили молодь по заказу электростанции в опытном селекционно-племенном хозяйстве в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Сазана разводят в искусственных озерах. Когда мальки набирают вес в 20 граммов и становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественную среду. До места ПМЖ рыба добиралась в специальных контейнерах с водой.

Озерный житель — настоящий обжора. А поедая излишнюю растительность, он естественным образом очищает водоем.

«Данная рыба хорошо приживается в шатурских озерах, поедает водоросли, соответственно поедает тину и тем самым очищает озера, что и требуется», — отметил директор филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Сергей Овчинников.

Осень — самое оптимальное время для выпуска рыбы. Вода насыщена кислородом, а хищники не столь активны.

За 6 лет в озера Шатуры были выпущены почти 30 тыс. мальков рыб различных пород.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.