8,5 тыс человек поучаствовали в 800 экскурсиях в рамках «Дня без турникетов»

В 2024 году в рамках проекта «День без турникетов» в Москве провели не менее 800 экскурсий по предприятиям и компаниям. Участие приняли 8,5 тыс. человек, сообщает в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятие организовывают четыре раза в год. Во время экскурсий участникам показывают, как работают московские компании. Там людям рассказывают, какие вакансии открыты, показывают список требований к соискателям.

Компаниям участвовать в мероприятии тоже полезно. Благодаря этому они могут привлечь внимание молодых талантов. Также фирмы имеют возможность заполучить в штат сотрудника с опытом.

К программе присоединились 260 партнеров. В 2024 году ориентация проекта была на область высоких технологий.

В 2025 году экскурсии будут проводить в марте. Их так же, как и раньше, начнут организовывать каждый квартал.