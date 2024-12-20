83-ю годовщину освобождения села Шестаково отметили в Волоколамском округе

В Волоколамском городском округе отметили 83-ю годовщину со дня освобождения села Шестаково от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

5 декабря 1941 года советская армия начала контрнаступление под Москвой, что стало новым этапом во Второй мировой войне. Немецкое командование планировало реализовать план «Барбаросса», но столкнулось с сопротивлением советских войск.

30 сентября в наступление пошла 2-я танковая группа Хайнца Гудериана, поддержанная 3-й, 4-й и 9-й армиями. Гитлер был уверен в успехе до наступления зимы.

6 ноября на станции метро «Маяковская» выступил Иосиф Сталин, а 7 ноября на Красной площади состоялся военный парад. По Минскому шоссе была организована эшелонированная оборона под командованием Константина Рокоссовского. Укрепления возводились силами солдат и ополченцев.

В начале декабря в районе Твери была сосредоточена советская ударная группировка под командованием Ивана Масленникова и Василия Юшкевича. В ходе ожесточенных боев противник был отброшен на 15 км, что стало первым серьезным поражением гитлеровских войск.

У братской могилы почтить память героев пришли ученики и учителя школы, местные жители, а также первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова.

«Каждый год мы отмечаем множество дат, связанных с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. Чувство признательности и благодарности к героям войны живет в сердцах людей всех поколений. Именно это чувство объединяет настоящих патриотов — посланцев Волоколамского городского округа, которые и в наши дни с храбростью сражаются в СВО», — сказала Анна Валериковна Агапова.

По традиции памятное мероприятие, посвященное освобождению села, завершилось минутой молчания и возложением венка к братской могиле.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.