82 тыс человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе на прошлой неделе

В Балашихе парк «Пехорка» на прошлой неделе посетили 82 тыс. человек. Одно из самых популярных мест — трехсотметровая набережная с видом на реку. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В эти выходные здесь пройдет культурный код Подмосковья. Для жителей и гостей Балашихи подготовили разные активности: ярмарки, фестивали и творческие мастер-классы. Все абсолютно бесплатно. Укрываемся в тенистые просторы любимого парка и проводим выходные на полную катушку.

Центральный парк «Пехорка» — главное место притяжения не только для жителей, но и для гостей города. Здесь есть все для тихих прогулок и активного отдыха: широкие мощеные дорожки, удобные скамейки, освещение, оригинальные детские и спортивные площадки, большой скейтпарк, лодочная и вейк-станции, веревочный парк, концертная сцена, точки питания.

В парке создана понятная система навигации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.