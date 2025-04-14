800 килограммов гуманитарной помощи отправили красногорские партийцы в Курск

Коробки с одеждой, продуктами питания и игрушками члены партии «Единая Россия» отвезли в пункты временного размещения вынужденных переселенцев Курской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«Совместно с фондом „Забота“ собрали гуманитарную помощь с неравнодушными жителями Красногорска и Истры. Очень нам помогает „Активное долголетие“, наше мудрое поколение. Передают конфеты и вещи. Это всё очень ценно и необходимо сейчас. Люди находятся в пунктах временного размещения. Очень нуждаются в одежде, бытовой химии и средствах личной гигиены», — сказал заместитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов.

Гуманитарную помощь волонтёры отправляют на постоянной основе. Поддержку в работе оказывает Центр помощи СВО «Забота» и лично депутат Государственной Думы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Колунов.

Помощь волонтеры «Единой России» и «Заботы» оказывают также бойцам в зоне спецоперации. Вместе с неравнодушными жителями красногорского округа собирают вещи, предметы личной гигиены и плетут сети. В прошлом году на передовую отправили 65 тонн гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.