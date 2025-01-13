80 тыс заявлений на получение градостроительных планов подано в Подмосковье

За прошедший 2024 год электронной услугой по оформлению градостроительных планов на портале госуслуг Московской области воспользовались более 79,7 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация». Чтобы ее получить, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы. Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые владеют земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования.

В онлайн-услуге работают цифровые сервисы, которые автоматически проверят кадастровый номер земельного участка и номер топографического плана, а также заполнят адрес земельного участка и укажут его площадь.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат предоставления придет в личный кабинет заявителя на регпортале в течение 14 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.