80-летие атомной отрасли в России: стало известно, как женщины работают на АЭС

Известно, что сейчас активно развивается тандем атомной отрасли и женщин. Так, на празднике торжественно объявили о назначении первой в мире женщины-капитана атомного ледокола «Ямал» Марины Старовойтовой. Отмечается, что она работала учителем русского языка и начала свой морской путь двадцать лет назад. Тогда Старовойтова была дневальной, заочно окончив судоводительский факультет морской академии имени адмирала С. О. Макарова.

«Каждое море, на котором я была на нашем ледоколе, имеет свой характер. Каспий — величественный, с частыми штормами, большую часть года покрыто льдами. А Баренцево море очень красивое, ультрамариновое. Работа в Арктике — это не просто путь между льдов, это мост между культурами и цивилизациями, ведь здесь работают люди из самых разных стран. И „Росатом“ дает возможность прокладывать путь среди льдов в любое время года», — рассказала капитан.

Другой гостьей праздника стала ведущий специалист турбинного цеха в первой очереди АЭЖС Аккую в Турции Севиль Кутлу. Она отметила, что с детства мечтала стать инженером, так как любит работь руками. Пока Кутлу еще училась в университете в Турции, она узнала о наборе студентов на обучение в России от «Росатома» и воспользовалась возможностью. Тогда она была первой женщиной в стране, которая работала на АЭС.