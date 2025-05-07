80 кустов сирени в честь 80-летия Великой Победы высадили в Дзержинском

7 мая в сквере Победы города Дзержинский состоялась очередная акция в рамках масштабного экологического и мемориального проекта «Сад Памяти», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками этой ежегодной акции стали глава города Андроник Пак, представители администрации Дзержинского, волонтеры, сотрудники управляющих компаний, городские школьники и неравнодушные горожане.

80 кустов сирени в честь 80-летия Великой Победы было высажено в этот день в разных точках сквера Победы. Эти цветущие растения станут живыми страницами памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Уверен, что данная акция стала еще одним важным событием в жизни нашего города, объединившим жителей разного возраста вокруг идеи сохранения памяти о наших Героях», — отметил глава города Андроник Пак.

Напомним, что ранее в городском сквере Ветеранов было высажено порядка 60 кустов сирени в рамках акции «Сад Памяти».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.