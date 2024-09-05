8 участников из Московского региона стали финалистами конкурса «Билет в Артику»

В число финалистов II сезона вошли студенты и научные сотрудники из Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска. Участники представляют топовые вузы страны: НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет МИСИС, Московский авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова , ДВФУ, Томский политехнический университет и другие. 20 финалистов представят свои проекты 11 сентября в Павильоне «Атом». 10 победителей посетят передовые научно-технологические и производственные площадки в Мурманской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Из Москвы и Московской области до финала дошли 8 участников: Агешин Егор (Московский авиационный институт), Бустонов Даниил (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), Крыловская Наталия (Одинцово, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России), Лосева Валерия (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы), Николаева Кристина (МИФИ), Ремизов Михаил (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Русанова Маргарита (НИУ ВШЭ) и Фабер Екатерина (ФГБУ ФНКЦ Космической медицины ФМБА России).

Второй сезон проекта посвящен арктическим компетенциям. Организаторы разработали мини-приложение ВКонтакте «Билет в Арктику» — онлайн-квест с заданиями и объектами, связанными с актуальными исследованиями и специальностями в регионе. В интерактивном квесте 5 тематических направлений:

Добыча и транспортировка нефти и газа

Новые материалы и технологии для Арктики

Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ

Добыча и переработка полезных ископаемых

Транспортная инфраструктура и Северный морской путь.

Для выхода в финал необходимо было пройти интерактивный квест, успешно справиться с тестированием и предложить решение кейс-задания от индустриального партнера по одному из тематических треков: «Добыча и транспортировка нефти и газа», «Новые материалы и технологии для Арктики», «Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ», «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

Более 250 тыс. человек приняли участие в проекте, более 2,5 тыс. успешно справились с тестированием и были допущены к решению индустриального кейса. Специально для финального задания эксперты бизнес-партнеров сформулировали для участников актуальные задачи из реального сектора, например: провести сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, спроектировать ангар для вертолета в условиях экстремального холода, определить способы вовлечения в экономику нефелинового концентрата, сформировать концепцию по снижению негативного воздействия судоходств в экологически и биологических районах СМП. В рамках трека «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь», которые курирует ГК «Росатом», конкурсанты должны были на основе данных ледовой карты проработать маршрут атомного ледокола «Арктика» в Карском море.

В составе экспертного жюри конкурса ученые из Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Кольского научного центра РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, НОЦ мирового уровня «Российская Арктика», Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ), координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.

«Я впечатлен уровнем подготовки участников конкурса. Их работы демонстрируют не только глубокое понимание химических, но и технологических процессов, стремление к инновационным решениям. Уверен, что многие из них станут будущими лидерами в своей области. „Билет в Арктику“ помогает ребятам проявить себя и дает возможность нам работать с подрастающим поколением», научный руководитель НОЦ мирового уровня «Российская Арктика», — сказал заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики, доктор физико-математических наук, профессор САФУ имени М. В. Ломоносова Марат Есеев.

Партнерами конкурса выступают ведущие научно-технологические компании: Госкорпорация «Росатом», ПАО «ФосАгро», холдинг «Вертолеты России», Российское общество «Знание», Росмолодёжь, Российские Студенческие Отряды, Кружковое движение НТИ, Российский государственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА).

Конкурс реализуется АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации — одна из задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий (2022–2031 гг).

«Билет в Арктику» — мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, проводится второй год подряд при грантовой поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны.