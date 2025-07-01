8 тыс девятиклассников Подмосковья пересдали ОГЭ по математике в резервный день

В понедельник, в пятый день резервного периода основного государственного экзамена (ОГЭ) выпускники 9-х классов Московской области пересдавали второй из обязательных предметов — математику. В экзамене приняли участие 8 068 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

ОГЭ по математике состоит из двух частей: первая включает два задания тестового типа и 17 заданий с кратким ответом, вторая — шесть заданий с развернутым ответом. Чтобы пройти итоговую аттестацию, необходимо набрать минимум 8 баллов, при этом не менее двух из них должны быть получены за задания по геометрии. Для оценки «удовлетворительно» необходимо набрать от 8 до 14 баллов, для «хорошо» — от 15 до 21 балла, а на «отлично» — от 22 баллов и выше.

Экзамен проходил на базе 137 пунктов проведения экзамена (ППЭ), за порядком следили 272 аккредитованных общественных наблюдателей. Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут (235 минут).

«Задача резервных дней — не просто дать дополнительную попытку, а обеспечить каждому выпускнику возможность пройти государственную итоговую аттестацию в полном соответствии с установленными стандартами и в комфортных условиях», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Результаты экзамена станут известны не позднее 9 июля. В случае повторной неудачи у школьников будет еще одна возможность пересдать ОГЭ в дополнительный период осенью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.