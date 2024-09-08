8 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить Международный день грамотности, а также поздравить с профессиональным праздником танкистов и финансистов. Еще 8 сентября празднуют Международный день солидарности журналистов.

Международный день грамотности

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Главная цель данного дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.

Международный день солидарности журналистов

Праздник был учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом конгрессе международной организации журналистов. По замыслу организаторов, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Дата связана с историческими событиями. 8 сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика. Он заинтересовался политикой в молодости, а в 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Компартии. 24 апреля 1942 года он был вместе с еще 6 членами освободительного движения арестован Гестапо.

Фучик известен в мире своей книгой «Репортаж с петлей на шее», которая была написана в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день его смерти стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

День танкиста в России

Он отмечается во второе воскресенье сентября. Это профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю со времен СССР.

Дата праздника выбрана в связи с историческим событием. 11 сентября 1944 года танковые войска, которые представляют собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление, добившись тем самым серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции.

До 1980 года праздник отмечался 11 сентября, а в 1980 году указом президиума Верховного Совета СССР установлена новая дата — второе воскресенье сентября.

День финансиста в России

Дата была выбрана неслучайно. В этот день в 1802 году российский император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в стране министерство финансов.

Минфин — одно из старейших учреждений РФ. В 2022 году оно отмечает свое 220-летие.

На сегодняшний день в финансовой системе страны работают высококвалифицированные специалисты, ответственные и компетентные, которые способны решить самые сложные задачи, легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.

Всемирный день журавля

Его отмечают во второе воскресенье сентября. Впервые его отпраздновали в 2002 году. Тогда, ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места.

День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, объявили новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в РФ гнездятся семь из них. Некоторые виды этих птиц занесены в Красную книгу.

День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ

В отличие от многих других праздников, отмечаемых разными службами и ведомствами, в этом случае в качестве торжественной даты выбран не день создания, а день возрождения военно-морского района на берегу Черного моря. Его отмечают военные моряки и гражданский персонал базы, которая сейчас является одной из ведущих группировок сил Черноморского флота РФ.

С 1925 по 1940 годы Новороссийская ВМБ была номинальной, но незадолго до начала ВОВ стала полноценным подразделением советской армии. 29 января 1941 года приказ командующего Черноморским флотом определил штатную структуру базы. В 1947 году ВМБ расформировали.

8 сентября 1994 года правительство РФ выпустило постановление, где был определен статус возрожденной базы.

День воинской славы России — День Бородинского сражения

Этот праздник учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Само Бородинское сражение прошло 7 сентября 1812 года.

Эта битва не привела к перелому в кампании 1812 года, так как она закончилась неопределенным для обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под командованием генерала Михаила Кутузова.

После Бородинского сражения русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля с территории страны.

Это сражение считается одним из самых кровопролитных в XIX веке. По самым скромным подсчетам совокупных потерь, каждый час на поле погибали 8,5 тыс. человек, или каждую минуту — рота солдат. Некоторые дивизии в битве потеряли до 80% от своего состава.

Наталья Овсяница и Адриян Осенний

По народному календарю 8 сентября вспоминают святую мученицу Наталию и ее мужа Адриана, живших в Никомидии в начале 4 века. Мужчину за веру в Христа подвергли страшным мучениям, а супруга была с ним до конца, ободряя его и укрепляя в вере.

На Руси с Натальи Овсяницы начинали косить овес. Первый сноп овса несли с песнями в избу и ставили в красный угол. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном или овсяными блинами.

С этого времени день сокращается примерно на 3 часа. А если утро было холодным, то наступит ранняя и морозная зима. На березе и дубе остались листья — жди суровой зимы.

Именины

В этот день именины празднуют Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр и Роман.