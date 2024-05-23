8 предпринимателей получили разрешение открыть сезонные кафе в Солнечногорске

С 1 апреля прошлого года процедура подачи заявления и заключения договора для размещения летних кафе на территории городского округа Солнечногорск упрощена. Данной услугой в округе уже воспользовались 8 предпринимателей, две летние веранды уже смонтированы и принимают гостей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Вне зависимости от типа нестационарного торгового объекта действуют общие правила оформления и размещения. Конструкции должны быть оформлены в едином архитектурном стиле со зданием, где размещено стационарное кафе, запрещено использовать садовую мебель и располагать площадки на крышах жилых домов. Кафе должно быть легковозводимым.

«Порядок размещения и установки летних площадок общепита регулируется администрацией муниципалитета. Но прежде, чем писать заявление на открытие летнего кафе, предпринимателю нужно разработать эскизный проект заведения, в котором четко прописываются его параметры», — отметил и. о. замглавы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Заключить договор на размещение мобильного торгового объекта или летнего кафе можно через региональный портал государственных услуг. Более подробную информацию предприниматели могут получить в управлении потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации по телефону: 8 (496) 263-85-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.