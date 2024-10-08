8 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

8 октября в России отметят День командира корабля ВМФ РФ, Международный день осьминога и день рождения поэтессы Марины Цветаевой. Также в эту дату в 1906 году писатель Лев Толстой отказался от Нобелевской премии по литературе.

День командира корабля ВМФ России

Профессиональный праздник 8 октября отмечают те, кто управляют любыми типами морских судов ВМФ РФ — как надводными, так и подводными. В первый раз дату отметили в 2007 году. Поздравления принимают командиры младшего, среднего и высшего звена.

Дату празднования выбрали не просто так. 8 октября 1827 года произошла легендарная битва в Наваринской бухте. Тогда Павел Нахимов и Владимир Корнилов показали себя как одни из лучших флотоводцев.

Международный день осьминога

Эта дата назначена именно на 8 октября не просто так. Дело в том, что название «осьминог» произошло от латинского «octo» — восемь.

Осьминоги появились на планете очень давно. Найденные окаменелые останки этих существ говорят о том, что они жили более 330 млн лет назад. Теоретически они даже могут быть старше динозавров.

Помимо этого, считается, что осьминоги — умные существа. Они учатся за короткий срок и могут справляться даже с непростыми задачами. Также они любопытные.

День рождения поэтессы Марины Цветаевой

Марина Цветаева родилась в Москве в 1892 году. Ее воспитывала мама, которая мечтала, чтобы дочь развивалась творчески.

Цветаеву с детства обучали разным видам искусства, языкам. Уже в 6 лет она умела сочинять стихи на французском, русском и немецком. В 1910 году был представлен первый ее сборник произведений.

У Цветаевой была сложная жизнь. Одна из дочек погибла, находясь в приюте. Супруг отправился на гражданскую войну, сражался там за Белую армию. Потом поэтесса уехала во Францию.

Через некоторое время вернулась в СССР. Ее дочь арестовали, а мужа расстреляли. 31 августа 1941 года Цветаева свела счеты с жизнью.

Стихи поэтессы стали популярны только в 1960-х. При жизни она славу не сыскала.

Лев Толстой отказался от Нобелевской премии

Именно 8 октября 1906 года писатель узнал, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе. Тогда Лев Толстой написал письмо коллеге из Финляндии Арвиду Ярнефельту. Он попросил не присуждать ему эту премию, поскольку не хотел бы отказываться принимать ее.

Ярнефельт передал просьбу великого писателя. Тогда Нобелевскую премию дали итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи.

Сергей Капустник

В этот день вспоминают Сергия Радонежского. Он появился на свет рядом с Ростовом в семье бояр. Когда родители погибли, мужчина отправился служить в Хотьковско-Покровский монастырь. В 23 года принял постриг. Затем у него появилась собственная обитель. В будущем она превратилась в Троице-Сергиеву лавру.

Радонежский славился большим количеством добрых дел. Он творил чудеса, лечил людей, помогал правителям примириться.

Именины

8 октября именины будут у Германа, Сергея, Павла, Романа, Николая, Федора, Евгения, Максима и Александра.