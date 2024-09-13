8 «народных троп» обустроили в Зарайске в этом году

По обращениям жителей заасфальтировали дорожку, ведущую от домов № 10 и 11 первого микрорайона к гимназии № 2 и от домов № 11-15 второго микрорайона к детскому саду № 2 «Радуга». Зарайцы также могут пройтись по обустроенной тропе от домов № 5-11,13 пос. ЗСМ к скверу возле близ расположенного мемориала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По обращениям жителей заасфальтировали дорожку, ведущую от домов № 10 и 11 первого микрорайона к гимназии № 2 и от домов № 11-15 второго микрорайона к детскому саду № 2 «Радуга». Зарайцы также могут пройтись по обустроенной тропе от домов № 5-11,13 пос. ЗСМ к скверу возле близ расположенного мемориала Великой Отечественной войны.

Жители деревни Авдеево теперь могут сократить путь к детскому саду № 21 «Ласточка» — дорога пролегает от д. 53. Кроме этого, пешеходная связь появилась в д. Алферьево, от памятника ВОВ до средней школы и от памятника ВОВ до стадиона (участок 2), в д. Летуново — вдоль стадиона к остановке и дому культуры пос. Зарайский, и в д. Мендюкино — от дома № 19 к остановочному павильону (Протекино).

Общая протяженность участков составляет порядка 600 метров.

Программа по обустройству пешеходных дорожек реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Адресный перечень определяется на основе запросов и предпочтений жителей, а также реальной необходимости.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.