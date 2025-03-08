8 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня мужчины поздравляют мам, бабушек, сестер и любимых женщин с праздником — Международным женским днем. А еще свой профессиональный праздник отмечают корректоры.

Международный женский день

Всемирный день женщин появился в 1909 году. Его основа — борьба прекрасной половины человечества за право быть услышанными в политической, экономической и социальной областях.

Считается, что дата связана с первым в истории «маршем пустых кастрюль», когда 8 марта 1857 года на улицы вышли текстильщицы Нью-Йорка. Они требовали повысить зарплаты, улучшить условия труда и сделать их равными в правах с мужчинами.

Сегодня 8 Марта, напротив, стало днем женственности, нежности, красоты и внимания к женщинам. А в России в этот день особенно стараются порадовать матерей — хранительниц семьи.

День корректуры

Или День корректорской правки. Он посвящен грамотному и безошибочному написанию текстов и пропаганде культуры письма. Также его могут считать своим праздником все корректоры.

Впервые его отпраздновали в США в 2010 году, а затем он стал известен и в других странах. Главная цель данного дня — напомнить людям, что грамотно написанные письма, документы и другие тексты — это показатель образованности, воспитания и уровня развития человека.

Обретение мощей Матроны Московской

Символично, что именно 8 Марта по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны Московской — святой, к которой чаще всего обращаются женщины с молитвами о ребенке.

Матрона родилась в 1885 году слепой. Но с раннего детства отличалась духовным зрением. По преданиям, она с 8 лет лечила больных и предсказывала будущее. К 17 годам у нее отнялись ноги, но она продолжала помогать людям.

В годы Великой Отечественной войны Матрона принимала, утешала и исцеляла до 40 человек в день. Она предсказала свою смерть за 3 дня и умерла 2 мая 1952 года в Москве. А в 1998 году ее останки были перенесены в Покровский монастырь, куда ежедневно приезжают тысячи людей попросить об излечении и о здоровье близких.

Поликарпов день

В этот день на Руси почитали память Святого Поликарпа. День был грустным для незамужних девушек, ведь если свадьбы не было до Масленицы, следовало ждать уже конца весны. Тем не менее девушки не унывали, а старались разными обрядами привлечь женихов. Популярными были заговоры на молодой месяц, а также на уборку.

Особое внимание уделяли поведению сорок, с ними связаны многие пословицы этого дня: «с этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит» и «пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Если видели, что сорока прячется под крышу дома, ждали возвращения холодов.

День рождения кинорежиссера Александра Роу

Он родился 8 марта (по другим данным — 9 марта) 1906 года в городе Юрьевец. Его отец, ирландец, был приглашен в Россию для организации мукомольной промышленности. После начала Первой мировой войны он вернулся на родину, и для семьи настали тяжелые времена. В 10 лет Роу пришлось зарабатывать на хлеб, продавая спички и гребешки.

После школы будущий режиссер учился в промышленно-экономическом техникуме и одновременно — в киношколе Б. Чайковского, затем в Драматическом техникуме им. М. Ермоловой. После этого Роу устроился на работу на «Межрабпом-фильм» ассистентом режиссера. Эта студия вскоре превратилась в киностудию «Союздетфильм».

В 1938 году Роу начал съемки сказки «По щучьему велению». В ней впервые творят чудеса не нарисованные герои, а живые актеры. Сказка полна юмора и забавных трюков. Также среди его работ «Василиса Премудрая», Конек-Горбунок», «Кощей Бессмертный», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса» и многие другие.

Умер выдающийся сказочник 28 декабря 1973 года в Москве.

Именины

Сегодня именины празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей и Федор.