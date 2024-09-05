8 юных жителей Раменского округа получили свои первые паспорта РФ

Торжественная церемония вручения паспортов юным жителям Раменского городского округа, достигшим 14 лет, по традиции состоялась во Дворце культуры имени Воровского. Поздравил ребят и вручил первые паспорта заместитель главы администрации округа Владимир Каменских. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Получение паспорта — это важное событие в жизни каждого человека, обязывающее его быть достойным гражданином России. Очень приятно, что сегодня сюда пришли не только 14-летние подростки, которым мы вручаем их первый документ, но и их родители», — поделился Владимир Каменских.

Вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам стало в Раменском городском округе замечательным праздником, традиция которого зародилась в 2018 году. В этот раз документ получили 8 молодых людей. Мероприятие завершилось небольшим праздничным концертом и совместной фотографией на память.

«Поздравляю ребят с получением паспорта! Теперь вы приобрели не только многочисленные права, но и обязанности, за которые лично в ответе!» — поздравил ребят Владимир Каменских.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.