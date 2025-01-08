8 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

8 января 2025 года празднуют Собор Пресвятой Богородицы, Бабьи Каши. Также в этот день физик Жан Фуко узнал, что Земля крутится, а Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам.

Собор Пресвятой Богородицы

8 января 2025 года в России отмечают важный православный день — Собор Пресвятой Богородицы. В эту дату батюшки благодарят Богоматерь за то, что та родила Спасителя.

В честь этого праздник проходит сразу после 7 января — Рождества. Собором дату именуют, поскольку во время нее производится соборное празднование.

Бабьи каши

8 января 2025 года в день Бабьих каш необходимо чествовать повивальных бабок (женщин, которые помогали при родах). Им делали дорогостоящие подарки, пекли вкусную еду.

К бабкам нужно было приходить с детьми. Тогда они давали им благословление.

Если девушка беременная или только планирует зачать ребенка, то тоже нужно было посещать повивальную бабку. В таком случае ее шансы на рождение кратно возрастали.

Физик Жан Фуко узнал, что Земля вертится

Это открытие Фуко сделал 8 января 1851 года. Добиться желаемого ему удалось благодаря самостоятельно созданному аппарату.

Устройство представляло собой шар из латуни, который весил пять килограмм. Его подвесили к потолку на проволоке из стали, длина которой составляет два метра.

Фуко качнул шар. Плоскость повернулась на несколько градусов, хотя этого не должно было произойти. Так Фуко понял, что Земля вращается.

3 февраля 1851 он провел более масштабный эксперимент в окружении ученых. В Парижской обсерватории подвесил металлический шар массой 28 килограмм на стальной проволоке длиной 67 метров. Фуко качнул его и зафиксировал движение. Таким образом физик научно доказал, что Земля вращается.

13-летний Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам

Бобби Фишера знают даже те, кто не интересуется шахматами. Он — один из ярчайших представителей этого вида спорта.

8 января 1957 года Фишер стал чемпионом Соединенных Штатов среди юниоров. Еще через год он был наиболее молодым в истории гроссмейстером.

Именины

Сегодня именины у Александра, Анфисы, Василия, Григория, Давида, Дмитрия, Ефима, Иосифа, Исаакия, Константина, Леонида, Марии, Михаила и Николая.