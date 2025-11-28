8-й форум лидеров фуд-индустрии «Пальмовая ветвь» пройдет в Москве 1 декабря

На форуме «Пальмовая ветвь» в Москве обсудят ИИ в ресторанном бизнесе

Ключевая тема мероприятия в этом году — AiHoReCa. На форуме обсудят практическое применение ИИ в ресторанном бизнесе.

Ожидается участие свыше 500 экспертов, включая рестораторов, шеф-поваров, маркетологов и других профессионалов, для обсуждения влияния ИИ на экономику предприятий общепита, работу персонала, качество обслуживания и взаимодействие с клиентами. В центре внимания будут вопросы внедрения ИИ в процессы управления персоналом и повышения квалификации сотрудников, роль издержек, анализ трендов и адаптация меню к потребностям целевой аудитории, прогнозирование спроса и управление остатками, автоматизация CRM-процессов и другие важные аспекты.

В 2025 году форум предложит участникам обновленный формат поддержки — каждый получит пакет уникальных предложений, промодоступов и полезных инструментов от спикеров и технологических компаний-партнеров. Это позволит протестировать ИИ-технологии, внести изменения в существующие системы аналитики экономических показателей ресторана, усовершенствовать операционные процессы и повысить эффективность работы сотрудников.

В рамках мероприятия запланированы выступления экспертов из ресторанного бизнеса, сферы IT и образовательных проектов. Своим опытом поделятся, в частности, Сергей Ицков (Welcomepro, MOZG), Дмитрий Лебеденко (SteadyControl HoReCa), Василиса Волкова (С.И.Д.Р. Групп, Be Better Bar), Лана Баду (Fish&Fish), Константин Опескин и Ренат Царицанский (проект «Нейрошеф») и другие профессионалы.

По завершении основной части программы пройдет торжественная церемония вручения премии «Лучшие в индустрии. Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», в ходе которой объявят победителей в девяти номинациях. Кроме того, вечером будет представлен ежегодный рейтинг 100 лучших новых ресторанных концепций России.

Форум стартует в 11:00. С подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

