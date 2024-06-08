8 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить Всемирный день океанов или пойти в парк заниматься рукоделием в честь Всемирного день вязания на публике. С профессиональным праздником можно поздравить соцработников, пивоваров и мебельщиков.

Всемирный день океанов

Важный экологический праздник отмечают по всему миру ежегодно с 1992 года, когда на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Бразилии была утверждена его дата. В 2009 года Генассамблея ООН присвоила этому дню официальный статус.

Праздник призван напомнить о том, что Мировой океан играет ключевую роль в повседневной жизни человечества: именно океаны являются основным источником кислорода, пищи и лекарств, а также содержат 97% водных запасов.

Важно информировать людей о негативном воздействии человека на Мировой океан, чтобы люди могли защитить его. До 40% мирового океана сильно пострадало от деятельности человека. Забота об океане воспрепятствует вымиранию многих видов флоры и фауны, а также позволит сохранить его потенциал для будущих поколений.

Всемирный день вязания на публике

Празднуется в одну из суббот июня, начиная с 2005 года. В этом году отмечается 8 июня.

Проходит вполне в соответствии с названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в любом общественном месте и предаются любимому занятию. Также рукодельницы могут передать все вещи, связанные в этот день, в фонды для малоимущих либо выставляют их на ярмарках, а собранные средства направляют на помощь нуждающимся.

День социального работника в России

Работники сферы социальной защиты населения в этот день отмечают свой профпраздник официально с 2000 года. Его история связана с подписанием 8 июня 1701 года Петром I указа, заложившего основу государственной системы соцзащиты.

Основная деятельность в сфере соцполитики — социальное обслуживание населения, где в приоритете находится развитие территориальных соцслужб и различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих и других лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Профессия социального работника, помогающего людям решать их жизненные проблемы, продолжает набирать популярность. Почти в каждом субъекте РФ есть учреждения соцзащиты. В стране более 630 тыс. специалистов оказывают свои услуги примерно 26 млн человек, среди которых 15 млн — пожилые и инвалиды.

День пивовара в России

Отмечается во вторую субботу июня. Праздник был учрежден решением совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.

Главной целью этого дня является формирование традиций отечественного пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии, развитие культуры потребления пива.

В мировой истории самые ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к IV–III векам до н. э., что делает данную профессию одной из наиболее древних.

День мебельщика в России

Также празднуется во вторую субботу июня. Этот день не установлен официально, но известен работникам отрасли. Он постепенно охватывает все более широкие слои профессии. Ведь производители мебели — это не только столяры, сборщики, конструкторы, но и те, кто имеют отношение к индустрии — дизайнеры, инженеры, монтажники, швеи, художники.

Удобная и надежная мебель является одной из составляющих комфортной жизни для человека. Крупные, средние и мелкие мебельные компании в мире неустанно работают над усовершенствованием дизайна и функциональности стульев, диванов, шкафов и столов.

Всемирный день петербургских котов и кошек

Этот день объявили в 2005 году «митьки» (группа местных художников), разместив на карнизе мастерской скульптуру кошки, получившей имя Тишка Матроскина.

В этот день художники предлагают всем владельцам усатых питомцев побаловать их подарком или лакомством, а всем работодателям — отпускать пораньше сотрудников по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин и др.

Первый серийный автомобиль российского производства

Первый российский автомобиль построили и показали широкой публике еще в 1896 году изобретатели Яковлев и Фрезе. Однако с конвейера серийное транспортное средство сошло 8 июня 1909 года, его выпуск наладила частная автофирма — Русско-Балтийский завод. Двухместный автомобиль с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем назвали «Руссо-Балт».

Эти машины стали пользоваться спросом, а также участвовать в гонках и выставках не только в стране, но и по всему миру.

«Руссо-Балты» выпускались в Риге до июля 1915 года, пока город в годы Первой мировой войны не стал прифронтовым.

Карп Карполов

8 июня чествуют ученика святого Павла — апостола Карпа. Имя святого связало в народе его праздник с рыболовством. В этот день мужчины дружно выходили удить рыбу, так как считалось, что должен быть хороший клев среди «тезок» апостола — карпов.

Еще на Карпа выставляли домашнюю посуду под цветущие кусты шиповника, чтобы избавить ее от неприятного запаха, а также приглашали печника, чтобы тот осмотрел и отремонтировал печь.

Кроме того, обращали внимание на комаров: если в этот день их было много, то последние июньские дни ожидались теплые, но дождливые.

Именины

В этот день именины отмечают Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий.