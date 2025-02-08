8 февраля: какой сегодня праздник: что было в этот день

Сегодня сразу два профессиональных праздника — День российской науки и День военного топографа в России. А для любителей необычных праздников в календаре есть День подбрасывания монетки.

День российской науки

Праздник учредили указом президента страны в 1999 году. Он связан с 1724 годом, когда указом правительствующего Сената по распоряжению императора Петра I в России была основана Академия наук.

На сегодняшний день в соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами РАН построена по научно-отраслевому и территориальному принципу и включает 13 отделений по областям и направлениям науки и три региональных отделения.

Сейчас РАН является ведущим центром РФ по координации фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, которые проводятся в естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных науках.

День военного топографа в России

Праздник был установлен в 2003 году приказом министра обороны РФ. Топографическая служба счтается секретной, потому что любое сражение начинается с карты. Полученные от военного топографа данные могут оказать решающее значение в битве.

В наши дни труд топографа остается почетным, но специфика работы меняется с развитием современной техники. На помощь топографам приходят спутники, лазерные и кварцевые приборы. В этот день проходит награждение военных топографов.

День подбрасывания монетки

Этот день посвящен одному из древних ритуалов человека — подбрасыванию монетки, чтобы сделать выбор. Для решения споров тянут жребий, для принятия решений делают ставку на орла или решку. Простой бросок монеты помогает перестать сомневаться и прекратить бесконечное взвешивание плюсов и минусов ситуации.

Иногда для решения проблемы необходим случайный выбор одного из двух вариантов. Монетку, например, использует судья футбольного матча, чтобы определить, какая команда введет мяч в игру. Играя в Орлянку, человек полагается на волю случая и обращается ко Вселенной с просьбой о помощи.

Дуэль между Пушкиным и Дантесом

В этот день 188 лет назад состоялась дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэль провели на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки.

Они стрелялись из-за слухов о связи Дантеса с женой поэта Натальей. После дуэли Пушкин скончался 10 февраля.

В русском языке появилось слово «вертолет»

Именно так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение — первый советский вертолет КАСКР-1 «Красный инженер». Самым ранним документом, где употребляется слово «вертолет», является протокол заседания техкомиссии Центрального совета ОСОАВИАХИМа, датированный 8 февраля 1929 года.

До этого подобные аппараты называли «геликоптер».

Именины

Сегодня именины празднуют Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Илларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп.