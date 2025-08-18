8 фермеров Подмосковья представляют свою продукцию на фестивале «Вкусы России»

С 14 по 24 августа на ВДНХ проходит четвертый национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом РФ совместно с Правительством Москвы. Он объединил более 300 производителей и фермеров из 77 регионов страны. Посетителям предлагают познакомиться с локальными брендами, в числе которых «Сыры Подмосковья», «Луховицкий кларий», «Истринский хлеб Победы», «Можайский топленый творог», «Ивантеевские лимонады» и другие. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ведомстве отметили, что от региона в гастрономическом фестивале принимают участие 8 производителей и фермеров. На площадке представлены рыбные деликатесы и полуфабрикаты из клария от ООО «Акваферма Астапово», сыры, молочная и кисломолочная продукция от ООО «Частная Сыроварня № 1» и ИП главы К (Ф)Х Ляшенко С. Н. Также гости могут продегустировать и приобрести хлебобулочные изделия из Истры, кофе из желудей из Звенигорода, творог из топленого молока, мясные деликатесы и сыры от «Аннушкиной фермы» из Можайска. Кроме этого, в ассортименте — медовые коврижки с черносливом и грецким орехом, безалкогольные напитки и квас от АНО «Монастырская трапеза» из Сергиева Посада, лимонады от ООО «Промолюди» из Ивантеевки.

В рамках фестиваля «Вкусы России» также проходят мастер-классы, кулинарные шоу, концерты и выступления артистов. Для детей работает Город профессий АПК «Я в АГРО» — это интерактивная площадка, где можно на практике познакомиться с современными технологиями в сельском хозяйстве. Подробная программа, режим работы фестиваля и другая информация представлены на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.