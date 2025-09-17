8 активистов Ленинского округа получили свои первые паспорта РФ

Восемь активистов «Движения первых» из подмосковного Ленинского городского округа получили свои первые паспорта Российской Федерации на традиционной торжественной церемонии в Центральной библиотеке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этот знаменательный момент меня переполняли чувства гордости и трепетного волнения. Сначала я испытывала легкий страх, но потом осознание того, что я получаю паспорт, становлюсь взрослее и передо мной открывается множество новых горизонтов, наполнило меня невероятным воодушевлением», — поделилась восьмиклассница Полина Зитева.

Уточняется, что председатель ячейки «Дети войны» Совета ветеранов Ленинского округа Владимир Безбожный поздравил активистов и вручил им паспорта, сопроводив это специально написанным стихотворением. Председатель «Движения Первых» Ленинского округа Ксения Жукова вручила ребятам брендированные обложки на паспорта и памятные значки. Праздничную атмосферу дополнило выступление юной вокалистки Киры Безруковой из Володарской школы.

Подобные мероприятия проводятся в округе ежемесячно. Каждый подросток, достигший 14 лет и получающий свой первый паспорт, может стать участником церемонии. Для оформления документов необходимо обратиться в любой из четырех многофункциональных центров Ленинского городского округа.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.