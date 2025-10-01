790 кг свинины сняли с реализации в Подмосковье по результатам проверок

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели проверку качества свинины, реализуемой на ярмарках региона. За 8 месяцев 2025 года отобрали свыше 22 тысяч проб мясной продукции, по которым провели свыше 40 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок проводился комплексный анализ, включавший физико-химические исследования, дозиметрический контроль, пробу варки и трихинеллоскопию. В результате мероприятий с реализации было снято 795 кг свинины, не соответствующей установленным требованиям безопасности и качества. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули важность регулярного контроля. Проведенные исследования позволяют гарантировать безопасность мясной продукции для потребителей. Особое внимание уделяется трихинеллоскопии — методу, позволяющему выявить опасных паразитов в мышечной ткани.

Специалисты ведомства рекомендуют приобретать свинину только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль. Регулярный мониторинг качества позволяет своевременно выявлять и изымать из оборота небезопасную продукцию, защищая здоровье потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.