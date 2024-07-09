77% пар в Подмосковье подали заявление на регистрацию брака онлайн

Подмосковье вошло в топ-3 регионов страны по электронной подаче заявлений на регистрацию брака. Данный рейтинг был опубликован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Ежегодно в Подмосковье женятся более 55 тысяч пар, и 77% подают заявление онлайн через портал госуслуг. Чтобы запланировать свадьбу было удобно, мы запустили свадебный портал wedding.mosreg.ru, где сразу можно подать заявление и выбрать площадку», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что на портале можно выбрать более 60 площадок или же указать свою, которой нет в предложенных вариантах.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.