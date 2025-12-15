77-летняя бабушка Ольга получила международную премию NNYS за лучший момент в CS2

77-летняя стримерша из России, известная под ником бабушка Ольга, стала лауреатом международной премии NNYS в номинации «Лучший игровой момент года». Награду ей присудили за яркий эпизод в игре Counter-Strike 2.

Пенсионерка начала вести стримы на платформе Twitch в 2021 году. За это время на ее аккаунт i_olga подписались более 221 тысячи пользователей. Признание на международном уровне ей принес не первый успешный игровой момент, но именно последний эпизод в CS2 стал поводом для вручения премии.

Помимо Counter-Strike 2, стримерша регулярно проводит трансляции по другим популярным играм, включая Minecraft, Atomic Heart и Diablo 2. Ее достижения отмечают не только зрители, но и профессиональное сообщество киберспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.