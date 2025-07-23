77 детей бойцов СВО из Ленинского округа отдохнут в лагере «Литвиново» летом

Четверо ребят из Ленинского городского округа отдыхают в настоящий момент в подмосковном лагере «Литвиново», который накануне посетил губернатор Андрей Воробьев. В учреждении каждое лето организуют оздоровительную кампанию для детей участников СВО. Из Ленинского округа в этом году приедут 77 малышей из таких семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«За летний период мы направим в «Литвиново» 77 наших юных жителей — это дети участников специальной военной операции. Кто-то из них уже побывал в лагере, кто-то еще ждет свою тематическую смену. Для тех семей, которым сейчас нужна особая поддержка и внимание, направления на детский отдых предоставляем, разумеется, бесплатно. 360 малышей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведут каникулы в загородных лагерях Подмосковья. Кроме семей участников СВО, это также ребята из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся под опекой», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

Еще 15 человек из муниципалитета направлены отдыхать на море — в Краснодарский край. Часть из них уже находятся в Геленджике, часть — отправятся туда в августе. Кроме загородных и выездных лагерей, дети из Ленинского округа отдыхают в пришкольных лагерях дневного пребывания. При этом 800 человек из льготных категорий также посещают их бесплатно.

Ранее сообщалось, что в «Литвиново» сейчас идет смена «Юные олимпийцы», а также организован палаточный лагерь при поддержке МЧС, где дети учатся оказывать первую помощь и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.

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