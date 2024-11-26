76 инфокампаний по случаю памятных дат военной истории проведут в Подмосковье в 2025 году

Российское военно-историческое общество во исполнение решений РОК «Победа» реализует проект «Памятные даты военной истории Отечества», направленный на формирование чувства уважения к истории страны, ее героическим страницам. Так, в 2025 году в Подмосковье будет организовано 76 информационных кампаний, посвященных памятным датам военной истории. Об этом сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Проект направлен на популяризацию Дней воинской славы и памятных дат России, установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 .г No 32-Ф3, а также юбилейных дат военной истории России, и реализуется во исполнение поручения президента РФ в целях обеспечения защиты исторической правды и противодействия умалению значения подвига народов России при защите Отечества.

Одна из задач Российского военно-исторического общества — сохранение и популяризация исторического и культурного военно-исторического наследия России, архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно-исторической тематике.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.