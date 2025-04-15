75 тыс человек посетили парки Химок за прошедшую неделю

На прошлой неделе гостями парков в Химках стали почти 75 тыс. человек. В выходные дни здесь провели 25 развлекательных мероприятий — участниками творческих программ стали более 24 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Самым популярным стал парк Толстого. С 7 по 13 апреля его посетили более 42 тысяч жителей и гостей Химок. На втором месте парк «Дубки» — его посетителями стали 28 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров парк «Экоберег» — почти десять тысяч гостей. Также жители провели время на природе и приняли участие в ежедневных развлекательных активностях в парках Величко и «Подрезково».

В выходные дни в городских парках отметили День космонавтики — для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, дискотеки, концерты, игровые программы и многое другое. Особый интерес у гостей вызвал «Фестиваль космических чудес» — участниками развлекательных активностей стали более 1 тыс. человек. Фестиваль провели в парке Толстого, «Дубки» и Величко.

Отметим, с приходом весны и тепла парки и скверы традиционно становятся одной из главных точек притяжения жителей и гостей округа. Ежедневно здесь проводят культурные и спортивные активности, а в праздники гостей радуют музыкальными концертами и тематическими программами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.