75% россиян воспринимают рекомендации ИИ как совет

Опрос Сбера и Rambler&Co в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») показал: 75% респондентов воспринимают рекомендации ИИ как совет, допуская, что иногда он может ошибаться. Характерно, что даже среди сомневающихся в ИИ 28% готовы доверять технологии и делегировать ей алгоритмизированные задачи, передает пресс-служба банка.

«Россияне верят в потенциал ИИ: 15% уверены, что технологии приведут к значительному продлению человеческой жизни, а 35% считают это возможным с некоторыми ограничениями. Каждый четвертый опрошенный уже применяет ИИ в повседневной жизни: 11% делают это регулярно, 15% — время от времени. Еще 13% респондентов пока не используют нейросети, но рассматривают такую возможность в перспективе. В ответах большинства россиян доминирует установка на партнерские отношения: люди полагают, что ИИ должен усиливать человеческий опыт, а не заменять его. При этом 47% респондентов считают, что ИИ не сможет заменить всю палитру человеческого: эмоции, творчество, интуицию и критическое мышление», — сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По мнению многих респондентов, ИИ сможет решить основные проблемы человечества. 25% россиян видят главным двигателем прогресса духовный рост и самопознание. Еще 24% убеждены, что прогресс будут двигать творчество и освоение новых миров. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 октября 2025 года. В нем приняли участие 130 тысяч интернет-пользователей.

Узнать, как ИИ влияет на человека и устойчивое будущее, можно в просветительском видеоподкасте AI4You (ранее — AI4Planet), который выйдет в эфир в первый день AI Journey — 19 ноября. Его участники обсудят главный вызов эпохи ИИ: когда технологии решат все проблемы — от глобальных (лечение болезней, спасение экологии) до повседневных (избавление от рутины), — что останется человеку? В центре дискуссии — вопросы человеческой идентичности, поиска устойчивости и новых смыслов, свободы воли и риска потери связи с реальным миром в условиях технологического изобилия и радикального увеличения продолжительности жизни.