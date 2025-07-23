75 подмосковных фермеров представят свои деликатесы на Сырном фестивале в Истре

В Московской области пройдет гастрономический Сырный фестиваль фермерской продукции, который состоится с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра. В мероприятии примут участие 75 региональных производителей, среди которых особое место занимают фермы и хозяйства, специализирующиеся на выпуске молочной продукции и сыра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В числе участников фестиваля — известные фермерские хозяйства региона. Среди них: «Ферма Цветковых», которая представит свою линейку кисломолочных продуктов и сыров. Хозяйство активно развивается и в 2025 году получило государственную поддержку производства молока на общую сумму 6,681 млн рублей, треть из которой (1,773 млн рублей) поступила из федерального бюджета. Ранее предприятию были предоставлены гранты на развитие агротуризма и семейной фермы. Дополнительно также использовали субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и мелиоративные мероприятия.

Экоферма «РОЙГАС» порадует посетителей разнообразием молочной продукции, сыров и колбасных изделий. Предприятие также пользуется государственной поддержкой — в этом году получили субсидию в размере 3,403 млн рублей, из которых 1,059 млн рублей выделено из федерального бюджета. Данные средства задействуют для увеличения производства молока. Ранее в 2023 и 2024 годах хозяйство становилось обладателем грантов на развитие семейной фермы и агротуризма, а также для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.

Среди предприятий, которые ранее использовали господдержку для развития, на фестивале, в том числе будут представлены: Экоферма «ШИПЧИК», «Ферма Ляшенко С. Н.», «Сыры Олега Сироты», ИП Цветкова Анна Павловна, Пасека «Золино» и другие производители.

Только за прошлый год на территории региона было произведено 173,6 тыс. тонн сыра, и в 2025 году планируется увеличить этот показатель на 3,3 тыс. тонн. В Московской области действуют более 50 промышленных предприятий и столько же фермерских хозяйств, а также успешно функционирует агропарк «Сырная долина», ориентированный на развитие сыроварения.

С 2021 года Московская область уверенно лидирует в России по производству сыра. Поддержка фермеров в этом направлении очень важна как с помощью государственных мер и субсидий, так и через мероприятия, на которых жители Подмосковья могут познакомиться с продукцией местного производителя. Кроме этого, в регионе действует интерактивный сервис «Календарь мер поддержки» на портале «Мой АПК», где аграрии могут ознакомиться с правилами подачи заявок, требованиями и другой информацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.