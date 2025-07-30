7,5 млн руб направили в Подмосковье на новую меру поддержки бойцов СВО и их семей

С июля в Московской области ввели новую меру поддержки для участников СВО и их детей-инвалидов — ежегодную выплату. Она направлена на повышение мобильности, включая возможность использования услуг такси для обеспечения их доступа к социально-значимым объектам. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Эта мера поддержки предусмотрена для участников СВО, передвигающихся на кресле-коляске или с помощью протеза, а также полностью утративших зрение. Также выплату может оформить семья бойца, которая воспитывает ребенка-инвалида.

«Теперь бойцы и их семьи могут подать заявление на получение новой выплаты не выходя из дома. В бюджете региона на эту поддержку выделено 7,5 млн рублей», — поделился министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Выплата предоставляется раз в год и ее размер составляет 24 тыс. рублей. Новую поддержку может получить участник специальной военной операции, имеющий II или III степень ограничения способности к самостоятельному передвижению, либо III степень ограничения способности к ориентации.

Подать заявление можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

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