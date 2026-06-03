74% россиян поддержали идею дня подарков без повода

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, что 74% россиян поддерживают идею отдельного дня для подарков без повода, сообщает пресс-служба ОК.

Согласно опросу, 48% респондентов считают главным в подарке внимание и заботу. Цена и внешний вид важны лишь для 3% участников. При этом 89% согласились с утверждением, что дорогой подарок не обязательно лучший.

Самыми ценными 43% назвали небольшие, но подходящие получателю подарки. Еще 23% предпочли совместно проведенное время, помощь и заботу вместо материальных вещей. Подарки, сделанные своими руками, отметили 16% опрошенных.

Чаще всего подарки дарят друзьям — так ответили 37%. Родственников и детей указали по 15%. Более половины респондентов (54%) сообщили, что регулярно делают небольшие знаки внимания без повода и считают такой формат самым приятным.

В числе тех, кому особенно важно дарить внимание, участники опроса называли друзей (27%), родителей и старших родственников (17%), а также детей (17%). Еще 12% считают важным поддерживать людей в сложной жизненной ситуации.

К виртуальным подаркам и открыткам 55% относятся как к приятному знаку внимания, 27% считают их уместными при невозможности поздравить лично, 13% — дополнением к основному подарку.

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