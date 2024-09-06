7,39% избирателей Подмосковья проголосовали на 15:00 6 сентября

В Московской области процент проголосовавших на 15:00 6 сентября составил 7,39%, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

На избирательных участках проголосовали уже 3,01%, а с помощью ДЭГ - 56,44%.

В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков во всех 28 округах региона. Выборы проходят 6-8 сентября с 8:00 до 20:00. За все 3 дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей.

Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей Подмосковья.

Голосование с помощью ДЭГ выбрали 210 тыс. жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.