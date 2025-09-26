73% жителей Московской области считают, что у молодых людей есть возможность реализовать себя в регионе

Согласно данным MAGRAM MR, почти три четверти жителей Подмосковья заявляют, что у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Среди группы 25-34 года такое мнение распространено еще сильнее — 77%.

В процессе опроса жителей Подмосковья спрашивали: «Как Вы считаете, у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, или такой возможности нет?». Вопрос задавался отдельно про возможность самореализации в регионе и отдельно — в целом в России.

Методология исследования: комбинация методов — онлайн-опрос и телефонный опрос, размер выборки — 1200 жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, даты проведения — 27–29 мая 2025 года.

MAGRAM MR — независимое исследовательское агентство полного цикла, создано в 1997 году, специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований любой сложности на рынках B2B и B2C на территории России и зарубежных государств.