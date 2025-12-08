72%: сколько компаний в России будут проводить новогодние корпоративы

сегодня в 15:03

«Авито.Услуги»: 72% компаний в РФ нацелены на новогодние корпоративы

Сервис «Авито.Услуги» провел опрос, согласно которому 72% российских компаний намерены в этом году провести корпоративы для сотрудников перед Новым годом, и только 20% из них будут обращаться к услугам специализированных ивент-агентств, сообщает Life.ru .

Чуть более чем шестая часть (17%) предприятий снимают помещения для торжеств, 13% нанимают профессиональных ведущих, а 11% пользуются услугами фотографов и видеооператоров. Услуги кавер-групп и предприятий общественного питания востребованы у 8% организаций. Столько же компаний (11%) привлекают танцевальные ансамбли, а организация выступлений артистов и развлекательных мероприятий интересует 6% фирм.

Танцевальные мероприятия с диджеем или стилизованные флешмобы запланированы у 28% компаний.

Пятая часть опрошенных (21%) организует групповые интеллектуальные игры, а 19% обустраивают оригинальные фото-пространства с использованием атрибутики или возможностью моментальной распечатки фотографий.

