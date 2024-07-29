72% россиян пользуются помощью специалистов по грузоперевозкам при переезде

Часть услуг при переезде россияне делегируют специалистам по грузоперевозкам. Их помощью пользуются 72% опрошенных, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Услуги».

В РФ спрос на помощь грузчиков при переезде увеличился на 58% год к году. Такой рост подстегнул предложение — услуги грузоперевозок и грузчиков теперь предлагают на платформе чаще в 4 и 2,5 раза соответственно, чем годом ранее.

Опрос сервиса прошли 10 тыс. респондентов. Он показал, что 79% россиян хотя бы раз переезжали на новое место жительства. Из числа тех, кто сталкивался с переездом, 39% респондентов переезжали из города в город, а 37% — на новое место жительства в своем же городе, 4% — в другую страну.

Среди опрошенных, которые имели дело с переездом, 72% пользовались услугами грузоперевозок. При этом 35% рассказали, что делегировали специалистам частичную перевозку, а 37% доверили профессионалам все вещи.

Среди представителей разных возрастных групп чаще других полностью доверяли перевозку вещей респонденты в возрасте 55-64 лет (доля от общего количества — 44%) и 65+ (48%). Такое распределение вполне логично — представителям старших поколений проще делегировать переезд профессионалам, чем самим заниматься этим.

Среди жителей городов-миллионников чаще других услуги заказывали нижегородцы (43%), петербуржцы и самарчане (по 42%).

«87% респондентов перевозили мебель при помощи транспортных компаний, 63% — посуду и кухонную утварь, 59% — одежду и обувь, 44% — предметы декора. Зумеры (18-24) реже других перевозят прежнюю мебель (77% из них) и чаще приобретают новую. Все самое ценное россияне перевозят самостоятельно», — уточнила руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

36% респондентов заплатили за услуги транспортных компаний от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. 24% отдали за переезд от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а еще 13% — от 10 до 20 тыс. рублей.