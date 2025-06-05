71% россиян жалуется на недостаток отпускных дней для полноценного отдыха

Согласно результатам опроса, большинство россиян отметили, что им не хватает отпускных дней для полноценного отдыха и расслабления, сообщает kp.ru .

Так, 71% опрошенных заявили о нехватке отпуска для хорошего отдыха. Многие заявили, что даже не могут взять полноценный отпуск, на работе просят делить его на части, из-за чего не удается восстановиться силы.

«Не хватает отпуска, чтобы отдохнуть. Тем более отпуск делят пополам в принудительном порядке. Только выспишься, наешься — уже выходить на работу», — отметила одна из участниц исследования.

18% россиян, напротив, уверены, что отпуска им достаточно и больше не нужно. Большинство из них за выделенное время успевают и с семьей побыть, и отдохнуть съездить, и домашние дела переделать, ремонт и т.п.

Еще 8% респондентов отметили, что отпускных дней слишком много. Они не отгуливают его часть или настолько любят свою работу, что не могут надолго отвлечься и даже боятся, что их могут заменить.