700 кг гуманитарной помощи отправили красногорцы в зону СВО

Теплые вещи, маскировочные сети и сухой душ, собранное неравнодушными красногорцами и местными депутатами, отправилось в Курскую область, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сбор происходил при поддержке Центра помощи «Забота» и волонтеров из 120-го избирательного округа.

«Со 120-го округа машины с гуманитарной помощью у нас выезжают еженедельно с разных территорий. В этот раз мы везем груз самостоятельно на границу, куда волонтеры не всегда могут попасть», — прокомментировал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов приготовил бойцам особый подарок. Благодаря его поддержке в зону СВО отправляется квадроцикл. На нём перемещаться с одной позиции на другую и перевозить необходимые вещи станет удобнее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.