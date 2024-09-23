7 учащихся из Подмосковья стали призерами конференции техников и изобретателей

В Госдуме завершилась XI Всероссийская ежегодная конференция «Юные техники и изобретатели», которая собрала более 700 участников в возрасте от 6 до 19 лет из 80 регионов России. Семь учащихся из Подмосковья стали призерами мероприятия, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Из более чем 450 проектов жюри выбрало пять работ из Подмосковья, среди них — роботизированный спасательный круг, умная каска, устройство для получения 3D-модели сканируемого объекта и система дистанционного контроля концентрации газа. Особенно эксперты отметили нейротренажер для восстановления подвижности кисти, созданный Александром Кокаревым из Ногинской гимназии Богородского г. о.», — рассказал директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Подмосковья Юрий Макеев.

Участники конференции смогли не только представить свои проекты, но и посетить экспозиции ведущих технических вузов страны, таких как МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГТУ «Станкин», НИТУ МИСИС и другие. Также в рамках мероприятия специалисты политехнического музея России провел интерактивные викторины и научно-просветительские конкурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.